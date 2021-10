ATP Indian Wells - Basilashvili rejoint Norrie pour une finale surprise

Le Géorgien Nikoloz Basilashvili s'est qualifié samedi pour la finale du tournoi ATP d'Indian Wells Masters en battant l'Américain Taylor Fritz 7-6 (7/5), 6-3, l'un des plus grands faits d'armes de sa carrière.Basilashvili va rencontrer un autre finaliste surprise, le Britannique Cameron Norrie (tête de série N.26), qui avait battu un peu plus tôt le Bulgare Grigor Dimitrov 6-2, 6-4. Basilashvili, tête de série N. 29, guigne son troisième titre ATP de la saison après ses succès à Doha et Munich. Le Géorgien de 29 ans a sauvé trois balles de set pour s'emparer de la première manche dans le tie-break. Dans la deuxième, les deux adversaires ont remporté chacun leur service jusqu'au septième jeu, lorsque Basilashvili a fait le break pour mener 4-3. Il a remporté la demi-finale sur sa quatrième balle de match face à Fritz, chouchou du public, en décochant un coup droit qui a laissé l'Américain sur place. Fritz (39e mondial) avait été le tombeur surprise d'Alexander Zverev (4e). (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.