ATP Indian Wells - Michael Geerts éliminé au premier tour de qualification

Michael Geerts n'a pas réussi à franchir le premier tour des qualifications du tournoi de tennis ATP Masters 1000 d'Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 8.359.455 dollars. Geerts, 295e joueur mondial, a été battu, mardi, 6-1, 6-3 par l'Américain Christopher Eubanks (ATP 194), tête de série N.20 des qualifications.Geerts était le seul Belge engagé en qualification du tableau masculin à Indian Wells. Il n'y en a aucun dans le tableau final. Chez les dames, Kirsten Flipkens (WTA 132) disputera plus tard son deuxième et dernier tour contre la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 163). En cas de succès, elle rejoindra Elise Mertens (WTA 18) et Kim Clijsters (WTA 1476), bénéficiaire d'une invitation, dans le tableau final. (Belga)