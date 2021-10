ATP Indian Wells - Tsitsipas et Zverev ne verront pas les demi-finales

Le Master 1000 d'Indian Wells a réservé deux nouvelles surprises vendredi, avec les défaites en quarts de finale du Grec Stefanos Tsitsipas, 3e joueur mondial, et de l'Allemand Alexander Zverev, 4e mondial.Le tournoi californien a perdu ses trois têtes de série avec la défaite deux jours plus tôt du Russe Daniil Medvedev (2e mondial). Zverev, champion olympique à Tokyo, a été battu par l'Américain Taylor Fritz (39e mondial) en trois sets 6-4, 3-6, 7-6, dans un match à rebondissements qui a duré 2h20. Fritz a bien commencé la partie avant de souffrir dans le deuxième set et de sauver deux balles de match à 5-3 dans la dernière manche. Il s'est finalement imposé au tie-break sur un beau coup droit croisé. "Cette défaite fait mal parce qu'après la défaite de Stefanos (Tsistipas) ce matin, j'étais le favori du tournoi. Mais mon tennis n'était tout simplement pas là aujourd'hui", a déploré Zverev après la rencontre. "Ce n'était pas mon jour. J'ai été proche de la victoire mais il faut rendre hommage à Fritz. Il a fait un grand match et mérite d'être en demi-finale". Le joueur de 23 ans, vainqueur de son premier tournoi en 2019 à Eastbourne en Angleterre, affrontera en demi-finales Nikoloz Basilashvili (29e). Le Géorgien a également créé la surprise plus tôt dans la journée en diposant pour la première fois en trois confrontations du Grec Stefanos Tsitsipas en trois sets, 6-4, 2-6, 6-4. Tsitsipas a pourtant réussi 10 aces dans la rencontre, mais a commis deux doubles fautes et réalisé trop d'erreurs au cours des 2h10 de match. Basilashvili a quant à lui remporté quatre des cinq derniers jeux dans la troisième manche. Le joueur de 29 ans, vainqueur du tournoi de Munich cette année, s'est également hissé en finale à Doha cette année après avoir notamment sorti le Suisse Roger Federer (9e) en quarts de finale. "Je ne suis pas surpris. Ça fait un moment que je joue un bon tennis, surtout à l'entraînement" a déclaré le Géorgien après la rencontre. "J'ai beaucoup amélioré mon service récemment. Voilà pourquoi je suis en demi-finales". L'autre demi-finale messieurs opposera samedi le Bulgare Grigor Dimitrov (28e), tombeur du Polonais Hubert Hurkacz (12e), et le Britannique Cameron Norrie, vainqueur de l'Argentin Diego Schwartzman (15e). (Belga)