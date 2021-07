ATP Los Cabos - Ruben Bemelmans à une victoire du tableau final

Ruben Bemelmans s'est qualifié pour le 2e et dernier tour des qualifications du tournoi ATP de Los Cabos, joué sur dur et doté de 694.655 dollars, samedi au Mexique.Le Limbourgeois, 228e mondial, s'est imposé en deux sets 7-6(3), 7-6(5) en 1h51 contre le Mexicain Lucas Gomez, 1121e mondial et bénéficiaire d'une wildcard. Pour une place dans le tableau final, Bemelmans affrontera le Colombien Nicolas Mejia, 298e mondial. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.