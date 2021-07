ATP Los Cabos - Un premier titre pour le Britannique Norrie ou l'Américain de 19 ans Nakashima samedi

Le Britannique Cameron Norrie (N.1), 25 ans, et le jeune Américain de 19 ans Brandon Nakashima disputeront samedi la finale du tournoi de tennis ATP 250 sur surface dure de Los Cabos, épreuve dotée de 598.545 dollars, au Mexique.En demi-finale, vendredi Cameron Norrie, 30e joueur du monde, a battu l'Américain Tayler Fritz (N.3/ATP 37) en deux manches 6-3, 6-1. Norrie va tenter de décrocher son premier titre ATP lors de sa 5e tentative, la 4e cette saison. Le Britannique avait perdu ses finales au Queen's sur le gazon londien, à Lyon et à Estoril aussi, deux tournois sur terre battue. Cameron Norrie s'était aussi incliné en finale à Auckland en 2019, sur surface dure. Dans l'autre demi-finale, Brandon Nakashima, 134e mondial, a surpris son compatriote John Isner (N.2), 39e à l'ATP, en deux sets aussi: 7-5, 6-4 et disputera sa première finale sur le circuit ATP. (Belga)

