ATP Madrid - Alexander Zverev, tenant du titre, en quarts de finale après l'abandon de Musetti

Alexander Zverev, 3e mondial et tête de série N.2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis Masters 1.000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 6.744.165 euros, jeudi. L'Allemand, tenant du titre dans la capitale espagnole, a vu son adversaire, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 63) abandonner dans le deuxième set.Zverev menait 6-3, 1-0 lorsque Musetti, blessé, a jeté l'éponge. Pour une place en demi-finale, Zverev défiera soit le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 10/N.8) soit l'Italien Jannik Sinner (ATP 12/N.10). Les autres rencontres disputées dans l'après-midi ont vu le Russe Andrey Rublev (ATP 8/N.6) venir à bout du Britannique Daniel Evans (ATP 36) 7-6 (9/7), 7-5 et le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 14/N.12) se jouer du Serbe Dusan Lajovic (ATP 77), issu des qualifications, 7-5, 6-3. Hurkacz affrontera le N.1 mondial Novak Djokovic, qui s'est qualifié sans jouer à la suite du forfait du Britannique Andy Murray (ATP 78). Rublev doit attendre le duel entre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 20) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.4) pour connaitre son adversaire. (Belga)