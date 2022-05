ATP Madrid - Botic van de Zandschulp rejoint David Goffin au 2e tour

David Goffin sera opposé à Botic van de Zandschulp au 2e tour du Masters 1000 de Madrid. Le Néerlandais, 31e mondial, s'est qualifié mardi soir pour le 2e tour en dominant le récent finaliste du tournoi de Barcelone, l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 18e mondial et tête de série N.16 de cette épreuve sur terre battue dotée de 6.744.165 euros, en trois sets 6-7 (6/8), 7-6 (7/1), 6-3.David Goffin, 60e mondial et issu des qualifications, avait validé son billet pour le 2e tour lundi en écartant 6-2, 7-5 le Russe Aslan Karatsev (ATP 34), qu'il rencontrait pour la première fois. Ce sera le premier duel sur le circuit entre David Goffin, 31 ans et Botic van de Zandschulp, 26 ans. Le Gueldrois, quart-de-finaliste de l'US Open l'an dernier, vient de disputer la finale du tournoi de Munich dimanche dernier. Il a abandonné dans le premier set en raison de problèmes respiratoires mais a pu tenir son rang dans la capitale espagnole. Sorti du top 50 le mois dernier, David Goffin a été contraint de disputer les qualifications à Madrid. C'est la première fois depuis le tournoi de Winston-Salem en 2014 qu'il a dû passer par la case qualifications d'un tournoi ATP. David Goffin participe au Masters 1000 de Madrid pour la 7e fois. Il avait signé son meilleur résultat en 2017, atteignant les quarts de finale. Lors de sa dernière participation en 2019, il avait été sorti au 1er tour par le Hongrois Marton Fuscovics. (Belga)