ATP Madrid - Murray prend goût à la terre et s'offre un duel avec Djokovic

Andy Murray, qui n'avait plus remporté le moindre match sur terre battue depuis près de cinq ans avant le Masters 1000 de Madrid, s'est invité en huitièmes de finale aux dépens du Canadien Denis Shapovalov (16e) en trois sets 6-1, 3-6, 6-2 mardi soir.Le Britannique, ex-N.1 mondial aujourd'hui 78e, s'offre ainsi un duel avec le N.1 mondial Novak Djokovic. Il s'agira de leur premier face-à-face depuis plus de cinq ans (janvier 2017 à Doha), leur 37e au total. Bénéficiaire d'une invitation, Murray, bientôt 35 ans et hanche en titane depuis 2019, avait dominé au premier tour lundi soir un autre revenant, Dominic Thiem, ex-N.3 mondial et double finaliste de Roland-Garros, de retour depuis peu d'une longue blessure au poignet droit (6-3, 6-4). Il s'agissait alors de son premier match sur ocre depuis près deux ans (Roland-Garros 2020), et de son premier succès sur la surface depuis quasiment cinq (Roland-Garros 2017). Murray joue à Madrid, où il a été titré deux fois, pour la première fois depuis cinq ans. (Belga)