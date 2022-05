ATP Madrid - Tsitsipas mate Rublev et se hisse en demi-finales à Madrid

Le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid en matant le 8e joueur du monde, le Russe Andrey Rublev en trois sets 6-3, 2-6, 6-4 vendredi soir.Pour une place en finale, Tsitsipas affrontera soit l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial et tenant du trophée, soit le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10). Le Grec de 23 ans, finaliste de Roland-Garros il y a un an, confirme ses bonnes sensations sur terre battue après s'être imposé à Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive mi-avril et n'avoir cédé que face au phénomène espagnol Carlos Alcaraz à Barcelone, en quarts de finale (4-6, 7-5, 2-6). Auteur de dix aces et efficace derrière sa première balle (81% de points gagnés), Tsitsipas s'est notamment appuyé sur une belle qualité de service pour contenir Rublev en tout juste moins de deux heures. Avec 27 victoires au compteur, il est le joueur qui a gagné le plus de matches en 2022. Rublev restait lui sur un titre à Belgrade, remporté aux dépens du N.1 mondial Novak Djokovic il y a moins de deux semaines. (Belga)