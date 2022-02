ATP Marseille - La finale opposera Andrey Rublev à Felix Auger-Aliassime

La finale de l'Open 13 Provence s'annonce explosive dimanche. Le titre au tournoi de tennis ATP 250 de Marseille (dur/545.200 euros) se jouera entre le Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.2) et le Canadien Félix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial et tête de série N.3."FAA", qui a enfin débloqué son compteur en s'imposant à Rotterdam la semaine dernière après huit finales perdues, a validé son ticket pour la finale en venant à bout du qualifié russe Roman Safiullin (ATP 163). Le droitier de Montréal, 21 ans, s'est imposé 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) après 2h27 de jeu. En début de programme, Rublev a disposé du Français Benjamin Bonzi (ATP 69/N.9) en trois sets et 1h51 de jeu : 6-3, 4-6, 6-3. Le Moscovite, 24 ans, disputera sa 14e victoire sur le circuit, lui qui a remporté 8 titres. Ce sera la 4e opposition entre les deux joueurs, le Russe menant deux victoires à une mais a perdu la semaine dernière en demi-finales à Rotterdam après trois sets accrochés. (Belga)