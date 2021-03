ATP Miami - Roger Federer ne défendra pas son titre à Miami

Roger Federer, qui doit effectuer son retour la semaine prochaine à Doha après plus d'un an d'absence, ne défendra pas son titre au tournoi de Miami, le premier Masters 1000 de la saison 2021. Tony Godsick, l'agent du joueur suisse de 39 ans, l'a confirmé lundi au Miami Herald.Roger Federer n'a plus joué depuis l'Open d'Australie en 2020. Il avait alors été battu par Djokovic, futur lauréat, en demi-finales. Le Suisse aux 20 titres en Grand Chelem a subi deux opérations au genou en 2020. Il a prévu de renouer avec la compétition au tournoi ATP de Doha, qui aura lieu du 8 au 13 mars au Qatar. Après Doha, le 5e joueur mondial devrait encore disputer le tournoi de Dubaï (14-20 mars). Selon son agent, Federer, plutôt que de se rendre à Miami, prendra du repos après Dubaï afin de préparer la saison sur terre battue en Europe. Roger Federer avait remporté la dernière édition du Masters 1000 de Miami en battant l'Américain John Isner 6-1, 6-4 en 2019. Le tournoi floridien n'avait pas eu lieu l'année dernière, il avait été un des premiers tournois de tennis annulés en raison de la pandémie de coronavirus. (Belga)