ATP Miami - Stefanos Tsitsipas sorti par Hubert Hurkacz en quarts de finale

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.2, a été éliminé par le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 37) en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, jeudi aux Etats-Unis. Hurkacz s'est imposé en trois sets 2-6, 6-3, 6-4 après 2h20 de jeu.Le tournoi floridien perd ainsi sa tête de série N.2 au lendemain de l'élimination du Russe Daniil Medvedev, 2e mondial et tête de série N.1, qui s'est incliné 6-4, 6-2 face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 12) mercredi en quarts de cette épreuve sur surface dure dotée de 3.343.785 dollars. Hurkacz affrontera pour une place en finale le vainqueur du dernier quart de finale entre le Russe Andrey Rublev (ATP 8/N.4) et l'Américain Sebastian Korda (ATP 87). Dans l'autre demi-finale, Roberto Bautista Agut affrontera le jeune Italien Jannik Sinner (ATP 31), 19 ans, vainqueur 7-6 (7/5), 6-4 du Kazakh Alexander Bublik (ATP 44). (Belga)