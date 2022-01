ATP Montpellier - David Goffin espère vivre le même tournoi qu'en 2021: "Ce serait bien"

Mené 2-6 et 0-3, David Goffin (N.8) a retrouvé petit à petit son tennis pour franchir le cap du premier tour de l'Open Sud de France, le tournoi ATP 250 de Montpellier, disputé sur surface dure et doté de 427.645 euros, lundi en France."Si ça peut être comme l'an dernier, où j'avais mal joué au début avant de finalement remporter le tournoi, ce serait bien" a plaisanté Goffin juste après sa victoire. "Je reprends la compétition, j'ai besoin de rythme et de passer du temps sur le court. Mais au final, je suis content de m'en être sorti", a-t-il ajouté. David Goffin sera opposé au deuxième tour soit au Français Adrian Mannarino (ATP 58), 33 ans, soit à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 47), 22 ans. Le Liégeois avait remporté l'an dernier à Montpellier son 5e et dernier titre ATP en date. Le numéro 1 belge a été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par le Britannique Daniel Evans il y a quinze jours. (Belga)

