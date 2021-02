ATP Montpellier - Goffin "satisfait" d'avoir battu Bonzi : "Je ne me suis pas affolé après le premier set"

David Goffin (ATP 15) était soulagé, mercredi soir à Montpellier, d'avoir remporté son premier match à l'Open Sud de France, tournoi ATP 250 indoor doté de 262.170 euros. Le Liégeois, 30 ans, tête de série N.2, a dû s'employer pour écarter le Français Benjamin Bonzi (ATP 125), 24 ans, 4-6, 6-4 et 7-5 après une bagarre de 2h34 de jeu et se hisser en quart de finale."La satisfaction est en premier lieu dans la victoire, évidemment", a-t-il déclaré. "Mais je trouve que la manière y était également, dans l'ensemble, même si à la fin, je me suis un peu tendu. Je savais que cela risquait d'être difficile encore pendant quelques matches. Je ne me suis pas affolé après le premier set, car je trouvais que le niveau de jeu était bon. Et les faits m'ont donné raison. Il a un peu lâché et tout de suite, je suis parti à 5-1. Je pense avoir bien joué jusqu'à 4-2 au troisième set où je me suis un peu tendu, comme je l'ai dit. Mais finalement, je fais trois bons jeux pour terminer, avec deux à trois bons derniers points en venant au filet. Il y a donc vraiment du positif dans ce match." David Goffin avoue avoir été surpris par Benjamin Bonzi, qui a battu son ami Lucas Pouille (ATP 79) au premier tour. "Je trouvais que j'avais très bien commencé, avec deux breaks. Je servais bien, mais il a vraiment remarquablement retourné", a-t-il poursuivi. "Et finalement, il menait 4-3 alors que j'avais l'impression de très bien jouer. J'ai tâché de continuer, me disant qu'il ne pourrait pas maintenir ce niveau-là tout le match, sans quoi 'bravo' et on se serre la main. Il n'a pas été facile à manœuvrer, même si j'aurais pu me faciliter la tâche, un peu au deuxième et un peu au troisième set. Car de 4-2 pour moi, je me suis retrouvé à devoir servir à 5-4 pour lui, sous pression. En ce moment, je suis en recherche de confiance, mais j'ai réussi à remettre mon énergie dans la bonne direction pour aller chercher la victoire." En quarts de finale, David Goffin défiera l'Italien Lorenzo Sonego, 25 ans et 36e mondial. (Belga)

