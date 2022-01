ATP Montpellier - Mené 2-6, 0-3, David Goffin retrouve son jeu pour franchir le premier tour

Mené 2-6 et 0-3, David Goffin (N.8) a retrouvé petit à petit son tennis pour franchir le cap du premier tour de l'Open Sud de France, le tournoi ATP 250 de Montpellier, disputé sur surface dure et doté de 427.645 euros, lundi en France.Tenant du titre, le numéro 1 belge, désormais 52e mondial, s'est imposé en trois sets - 2-6, 7-5 et 6-1 - face au Français Benjamin Bonzi, 25 ans, 68e au classement ATP. Le match a duré 1 heure et 53 minutes. Bénéficiaire d'une invitation, David Goffin, 31 ans, a eu du mal à rentrer dans le match perdant son service (0-3) et manquant de perdre une seconde fois sa mise en jeu à 1-4. Revenu à 2-4, Goffin laissera cependant filer la première manche (2-6). Breaké aussi dans le deuxième set (0-3), David Goffin sera cette fois revenu à hauteur de son adversaire (4-4) et réussira pour la première fois le break pour mener 6-5 et servir pour le gain de la deuxième manche (7-5). Le numéro 1 belge retrouvait ses marques au fil des minutes pour prendre une seconde fois le service de Bonzi pour mener 2-1 puis 3-1. Un second break dans ce set décisif lui permettait de prendre le large (6-1). David Goffin sera opposé au deuxième tour soit au Français Adrian Mannarino (ATP 58), 33 ans, soit à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 47), 22 ans. David Goffin avait remporté l'an dernier à Montpellier son 5e et dernier titre ATP en date. Le numéro 1 belge a été éliminé au premier tour de l'Open d'Australie par le Britannique Daniel Evans il y a quinze jours. (Belga)