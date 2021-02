ATP Montpellier - Roberto Bautista Agut et Peter Gojowczyk complètent le dernier carré

L'Espagnol Roberto Bautista Agut et l'Allemand Peter Gojowczyk ont décroché les deux derniers billets pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Montpellier. L'autre demi-finale de l'Open Sud de France, une épreuve en salle sur surface dure dotée de 262.170 euros, opposera David Goffin au Biélorusse Egor Gerasimov.Vendredi, Peter Gojowczyk, 144e mondial et issu des qualifications, a rejoint le dernier carré en battant l'Autrichien Dennis Novak (ATP 102) 6-4, 6-1. Tête de série N.1, Roberto Bautista Agut, 13e mondial, a ensuite écarté le Français Ugo Humbert, 32e mondial et tête de série N.6, sur un double 6-3 dans le dernier match de la journée. David Goffin (ATP 15/N.2) s'était auparavant hissé en demi-finales à la suite de sa victoire 6-4, 6-4 sur l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 36). Le Liégeois sera opposé au Biéorusse Egor Gerasimov (ATP 83), tombeur 4-6, 6-4, 7-5 de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 56). (Belga)