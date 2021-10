ATP Moscou - Karatsev défiera Cilic en finale

Le Russe Aslan Karatsev (ATP 22/N.2) et le Croate Marin Cilic (ATP 41/N.6) s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Moscou, épreuve sur surface dure dotée de 697.125 dollars.Karatsev a remporté, samedi, une demi-finale russe face à Karen Khachanov (ATP 31/N.3), battu 7-6 (9/7), 6-1 en 1 heure et 41 minutes. Karatsev, 28 ans, compte un titre à son palmarès, conquis à Dubaï cette année. Toujours cette année, il a été battu en finale à Belgrade. Cilic s'est joué du Lituanien Ricardas Berankis (ATP 107), 'lucky loser' des qualifications, 6-3, 6-4 en 1 heure et 34 minutes. Le Croate, 33 ans, tentera d'ajouter une 20e ligne à un palmarès qui comprend notamment l'US Open 2014. Cette année, Cilic s'est imposé à Stuttgart. Il a été battu 14 fois en finale. (Belga)