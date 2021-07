ATP Newport - L'expérimenté Kevin Anderson se joue du jeune Jenson Brooksby et enlève un 7e titre

Le Sud-Africain Kevin Anderson, 35 ans et désormais 113e mondial après avoir occupé le 5e rang de la hiérarchie en 2018, a remporté le tournoi ATP 250 de Newport, joué sur gazon et doté de 466.870 dollars, dimanche aux États-Unis. Le grand serveur, 2m03, a battu le jeune Américain de 20 ans Jenson Brooksby (ATP 152), dont c'était la première finale sur le circuit majeur.Anderson, finaliste de l'US Open 2017 et de Wimbledon 2018, s'est imposé 7-6 (8), 6-4 après 2h11 de match afin de s'adjuger le 7e titre de sa carrière, le premier depuis celui acquis à Pune en janvier 2019. (Belga)

