ATP Paris - Daniil Medvedev se défait d'Alexander Zverev et rejoint Novak Djokovic en finale

Le N.2 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev a dominé le N.4 mondial Alexander Zverev 6-2, 6-2 en 1h20 samedi pour rejoindre Novak Djokovic en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Paris, joué sur surface dure et doté de 2.603.700 euros pour une réédition de leur récente finale de l'US Open.A New York mi-septembre, le rêve de Grand Chelem calendaire du N.1 mondial s'était brisé face au Russe, vainqueur 6-4, 6-4, 6-4 de son premier trophée en Grand Chelem. Djokovic s'est lui qualifié un peu plus tôt pour la finale à Paris en renversant le Polonais Hubert Hurkacz (10e) 3-6, 6-0, 7-6 (5). Un succès qui permet au Serbe d'être assuré de terminer l'année 2021 à la première place mondiale. (Belga)