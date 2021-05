ATP Rome - David Goffin passe le premier tour pour son retour après son problème aux adducteurs

David Goffin s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Masters 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 2.082.960 euros, dimanche. Le Liégeois, 13e joueur mondial et tête de série N.12, a battu au premier tour l'Italien Salvatore Caruso (ATP 80), bénéficiaire d'une invitation, 6-4, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 23 minutes.Goffin avait perdu le seul duel qui l'avait opposé à Caruso, au Challenger de Phoenix en 2019. Dimanche, les deux joueurs ont eu du mal avec leur service, comme le témoignent les quatre breaks réussis par Goffin et les trois de Caruso dans le premier set (6-4). Goffin a réglé la mire dans le second set pour l'emporter plus facilement 6-1. Au deuxième tour (16e de finale), Goffin affrontera soit le Russe Karen Khachanov (ATP 23) soit l'Argentin, issu des qualifications, Federico Delbonis (ATP 77). Victime d'un problème aux adducteurs en 8es de finale du tournoi de Barcelone le 22 avril, David Goffin reprend la compétition à Rome. Le numéro 1 belge, 30 ans, 13e mondial, n'aura manqué que le tournoi de Madrid et ne s'est abstenu de s'entraîner qu'une semaine. (Belga)