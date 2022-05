ATP Rome - Djokovic-Ruud et Zverev-Tsitsipas en demi-finale à Rome

Novak Djokovic-Casper Ruud et Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas seront les affiches du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 5.415.410 euros, après les quarts de finale disputés vendredi.Djokovic, N.1 mondial, a pris la mesure du Canadien Félix Auger-Aliassime, 9e mondial et tête de série N.8, avec une victoire en deux sets 7-5, 7-6 (7/1) en fin de session nocturne sur le court central. En demi-finale, le Serbe affrontera le Norvégien Casper Ruud, 10e mondial et tête de série N.5, qui l'a emporté en deux sets 7-6 (9/7), 7-5 contre le Canadien Denis Shapovalov, 16e mondial et tête de série N.13, plus tôt vendredi. Dans l'autre partie de tableau, Alexander Zverev, N.3 mondial et tête de série N.2, a pris la mesure du Chilien Cristian Garin, 45e mondial, en quarts de finale avec une victoire en deux sets 7-5, 6-2. Pour tenter de se qualifier pour la 31e finale de sa carrière, l'Allemand affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.4, s'est lui imposé en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 face à l'Italien Jannik Sinner, 13e mondial et tête de série N.10. (Belga)