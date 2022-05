ATP Rome - Nadal éliminé par Shapovalov en 8e de finale à Rome

Rafael Nadal a été éliminé par Denis Shapovalov en huitième de finale du tournoi de tennis Masters 1.000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 5.415.410 euros. Le Canadien, 16e mondial et tête de série N.13, s'est imposé 1-6, 7-5, 6-2 après 2 heures et 38 minutes de jeu.Après avoir nettement dominé la première manche, Nadal (ATP 4/N.3) a petit à petit baissé de niveau jusqu'à avoir manifestement de grosses difficultés à se déplacer. L'Espagnol souffre d'une blessure chronique au pied qui l'avait obligé l'an dernier à mettre un terme à sa saison dès le mois d'août. Il n'était revenu à la compétition qu'en janvier pour remporter l'Open d'Australie et porter à 21 le record de titres en Grand Chelem. Alors que Roland-Garros commence dans dix jours, Nadal, qui n'avait pas joué pendant un mois et demi en raison d'une fracture de stress aux côtes, n'a remporté que trois matchs, pour deux défaites, sur sa surface préférée. Shapovalov rencontrera en quarts de finale le Norvégien Casper Ruud (ATP 10/N.5), vainqueur 6-3, 6-4 de l'Américain Jenson Brooksby (ATP 38). Ce dernier avait éliminé David Goffin (ATP 48) au tour précédent. (Belga)