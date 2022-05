ATP Rome - Novak Djokovic écarte Stefanos Tsitsipas pour remporter son premier tournoi de la saison

Novak Djokovic a remporté son premier tournoi de la saison après sa victoire en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 5.415.410 euros, contre Stefanos Tsitsipas dimanche en Italie.Djokovic, N.1 mondial, s'est imposé en deux sets 6-0, 7-6 (7/5) face à Tsitsipas, N.5 mondial et tête de série N.4. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes. Auteur de la 1000e victoire de sa carrière samedi en demi-finale, Djokovic disputait la 125e finale de sa carrière, la deuxième cette saison après celle perdue chez lui à Belgrade en Serbie. Le Serbe remporte ainsi son premier titre cette saison, le 87e de sa carrière, une semaine avant le début de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, qui débute le dimanche 22 mai à Paris. (Belga)