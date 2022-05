ATP Rome - Sander Gillé et Joran Vliegen en lice en double

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, disputent cette semaine l'épreuve du double au tournoi de tenis ATP Masters 1000 de Rome, sur terre battue dotée de 5.415.410 euros.La paire belge a hérité au premier tour d'un duo formé par le Sud-Africain Raven Klaasen et du Japonais Ben McLachnan. Sander Gillé, 31 ans, 38e mondial en double, et Joran Vliegen, 28 ans, 40e à l'ATP en double, avaient atteint les 8es de finale à Barcelone le mois dernier passant le 2e tour pour la première fois de la saison. David Goffin (ATP 60) est aussi à Rome, engagé directement dans le tableau final en simple où il a hérité au premier tour du Polonais Hubert Hurkacz, 14e joueur du monde. (Belga)