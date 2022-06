ATP Rosmalen - Les rencontres restantes de lundi reportées en raison de la pluie

Les rencontres encore au programme lundi au tournoi de tennis de Rosmalen, aux Pays-Bas, ont été reportées à mardi. En raison de la pluie persistante, plusieurs rencontres ont été interrompues. Une série de rencontres n'a pas encore commencée.Zizou Bergs (ATP 168) devra attendre un jour de plus pour son match du dernier tour qualificatif contre l'Australie Matthew Ebden (ATP-432). La rencontre était initialement prévue dimanche, mais avait déjà été reportée à cause de la pluie. Le match reprendra sur le score de 2-1 en faveur d'Ebden dans le premier set. En double dames, Elise Mertens, qui forme la paire première tête de série avec Veronika Kudermetova, a vu son match contre l'Allemande Julia Lohoff et la Tchèque Renata Voracova reportée d'un jour. Yanina Wickmayer (WTA749) a été battue lundi 6-1, 7-5 au deuxième tour des qualifications par l'Australienne Storm Sanders (WTA240). Celle-ci affrontera mardi Elise Mertens (WTA 29), tête de série N.8. Greet Minnen (WTA88), contre la Russe Anna Blinkova (WTA108), Kirsten Flipkens (WTA308), contre la Russe Anastasia Tikhonova (WTA175), et Alison Van Uytvanck (WTA46), contre l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA105), doivent également entrer en action mardi. (Belga)