ATP Saint-Pétersbourg - Vliegen et Gillé éliminés au premier tour

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés au premier tour du double du tournoi ATP 500 de Saint-Pétersbourg, épreuve sur surface dure dotée de 1.243.790 dollars. Le duo belge a été battu par le Brésilien Marcelo Demoliner et le Néerlandais Matwe Middelkoop 7-6 (7/1), 7-6 (9/7).A la fin du mois passé, Gillé et Vliegen avaient été éliminés au premier tour de Roland-Garros. Il n'y a pas d'autres Belges à Saint-Pétersbourg. (Belga)