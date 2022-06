ATP Stuttgart - Andy Murray et Matteo Berrettini en finale

La finale du tournoi de tennis ATP 250 de Stuttgart, épreuve sur gazon dotée de 692.235 euros, mettra aux prises l'Italien Matteo Berrettini, 10e joueur mondial et tête de série N.2, et le Britannique Andy Murray, 68e mondial.Samedi, en demi-finales, Berrettini a écarté l'Allemand Oscar Otte (ATP 61) en deux sets serrés 7-6 (7/5), 7-6 (7/5). Berrettini, 26 ans, disputera sa première finale de la saison. Son palmarès comprend cinq titres sur le circuit ATP, dont une victoire à Stuttgart en 2019. Il a été battu trois finales, notamment à Wimbledon l'an passé. Andy Murray a pour sa part battu l'Australien Nick Kyrgios (ATP 78) 7-6 (7/5), 6-2. L'ancien numéro 1 mondial, tombeur de Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en demi-finales, jouera sa première finale depuis Sydney en janvier. Son parcours aux Pays-Bas i devrait lui valoir un retour dans le top 50 pour la première fois depuis plus de quatre ans. L'Ecossais, double vainqueur de Wimbledon (2013, 2016), a décroché 46 titres sur le circuit dont trois en Grand Chelem, deux médailles d'or olympique, le Masters et douze tournois Masters 1000. Son dernier trophée remonte à octobre 2019 à l'European Open d'Anvers. (Belga)