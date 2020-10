ATP Vienne: Kevin Anderson, désormais 111e mondial, s'offre Daniil Medvedev

Le Russe Daniil Medvedev, 6e mondial, a été battu par le Sud-Africain Kevin Anderson, ancien 5e mondial mais aujourd'hui retombé au 111e rang, en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne, vendredi dans la capitale autrichienne.Medvedev, demi-finaliste de l'US Open mais battu au premier tour à Roland-Garros cette saison, s'est incliné 6-4, 7-6 (5) devant le grand serveur sud-africain, 2m03, qui atteint sa première demi-finale d'un tournoi ATP 500 depuis 2018. Double finaliste en Grand Chelem (US Open 2017 et Wimbledon 2018) et lauréat du tournoi viennois en 2018, Anderson défiera samedi le Russe Andrey Rublev (ATP 8) ou l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3) pour une place en finale. (Belga)