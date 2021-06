Attentat de Bruxelles: "Nous sommes confiants", déclare l'une des parties civiles

"C'est encore une étape importante pour nous aujourd'hui", a déclaré lundi Philippe Vandenberghe, victime des attentats à Brussels Airport et partie civile dans le procès des auteurs suspectés, alors que se tient la première audience devant la chambre des mises en accusation. Le parquet fédéral souhaite que huit inculpés dans l'enquête sur les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles soient renvoyés aux assises et deux autres en correctionnelle. La chambre des mises en accusation tranchera."Nous attendons la mise en accusation. C'est la dernière étape avant le procès", a poursuivi Philippe Vandenberghe. "On sait qu'il faudra attendre encore un an avant que le procès ne débute, mais nous sommes confiants. Oui, ça pèse, mais maintenant on y est préparé", a-t-il déclaré. La chambre du conseil avait ordonné, en janvier dernier, le non-lieu pour trois inculpés et le renvoi aux assises pour les dix autres, c'est-à-dire pour Salah Abdeslam, Oussama Atar (qui serait décédé en Syrie), Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa et les frères Smail et Ibrahim Farisi. Cette décision différait du réquisitoire du parquet fédéral sur un point : ce dernier demandait que les frères Farisi ne soient pas renvoyés aux assises comme les autres, mais en correctionnelle, ce qui impliquait deux procès. Le parquet refera cette même demande à l'audience de ce lundi, devant la chambre des mises en accusation. Cette dernière validera ou réformera la décision de la chambre du conseil. Il s'agit de la dernière étape de procédure, avant les débats sur le fond. (Belga)

