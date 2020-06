Attentat sur un marché de Noël à Berlin - L'Italie expulse un Tunisien lié à l'auteur de l'attentat de Noël 2016 à Berlin

Le ministère italien de l'Intérieur a annoncé samedi qu'un Tunisien, lié à l'auteur de l'attentat islamiste au camion-bélier en décembre 2016 sur un marché de Noël à Berlin, avait été expulsé.Montassar Yaakoubi, décrit comme un "associé du terroriste tunisien Anis Amri", a été expulsé par un vol spécial vers la Tunisie, selon le ministère, qui n'a pas précisé la date de cette expulsion. "Il est arrivé hier", a affirmé à l'AFP le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali. Selon la même source, Montassar Yaakoubi a fait l'objet d'une enquête "dès son arrivée à Tunis par une unité judiciaire du pôle antiterroriste qui a décidé de le laisser en état de liberté pour manque de preuves sérieuses" sur son implication dans l'attentat de Berlin. "Les recherches restent toujours en cours", a encore ajouté M. Dali. Montassar Yaakoubi avait hébergé Anis Amri en Italie, avant que ce dernier ne s'installe en Allemagne, en 2015, a ajouté le ministère. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, dont la demande d'asile avait été rejetée, et qui était connu pour ses sympathies djihadistes, avait foncé au volant d'un camion sur un marché de Noël de la capitale allemande, faisant 12 morts et 48 blessés dans une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Il avait été tué quatre jours plus tard lors d'un contrôle de police à Milan, en Italie. Au cours des cinq dernières années, l'Italie a expulsé 482 étrangers en invoquant des raisons de sécurité, dont 21 en 2020. Montassar Yaakoubi est le premier à l'être depuis que la pandémie de nouveau coronavirus avait obligé l'Italie à suspendre ces mesures. (Belga)