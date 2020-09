Au moins 14 morts dans un accident de la route au Pakistan

Au moins 14 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lorsqu'une camionnette s'est renversée et a pris feu dans le sud du Pakistan, a indiqué dimanche la police.L'accident a eu lieu samedi soir à une quarantaine de kilomètres de la ville portuaire de Karachi. La camionnette, qui transportait 25 passagers, a tenté d'éviter le capot de la voiture devant elle, qui s'est soudainement détaché, et s'est renversée. La bouteille de gaz naturel comprimé (GNC) du fourgon, qui l'alimentait, a explosé après le renversement de la camionnette. "Au moins 14 personnes, dont huit femmes et trois enfants, ont été tuées dans l'accident", a indiqué la police de Nooriabad. Onze autres personnes, dont le chauffeur de la fourgonette, ont par ailleurs été blessés. Les accidents de la route sont légion au Pakistan en raison du manque d'infrastructures, de véhicules mal entretenus et de conduite imprudente. Environ 9.000 accidents de la route ont lieu chaque année au Pakistan, tuant quelque 4.000 personnes, selon le Bureau national des statistiques. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.