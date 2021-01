Au moins 19 morts et plusieurs disparus après des glissements de terrain en Indonésie

Deux glissements de terrain ont été provoqué par les fortes pluies qui sont tombées ces derniers jours sur l'île de Java en Indonésie. Ces accidents ont fait au moins 19 morts, tandis que beaucoup de personnes sont portées disparues, selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes. Il y a également au moins 18 blessés et 150 personnes ont été secourues.Un premier glissement avait eu lieu samedi après-midi, dans le district de Sumedang, et avait causé la mort de 18 personnes. Un autre avait suivi dans la soirée, au cours duquel des membres des services d'urgence locaux ont également été ensevelis. Au moins 11 secouristes ont été tués. De nombreuses personnes seraient encore sous la boue, mais la protection civile locale n'a pas donné d'estimation. En Indonésie, les inondations et les glissements de terrain se produisent régulièrement pendant la saison des pluies, d'octobre à mars. (Belga)