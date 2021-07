Au moins 56 morts, un typhon menace l'est du pays

Au moins 56 morts : trois jours après des pluies dévastatrices dans le centre de la Chine, le bilan s'est alourdi vendredi alors qu'un typhon menace désormais Shanghai et sa région.La météorologie chinoise a émis vendredi une alerte orange à l'approche du typhon In-Fa, qui devrait toucher terre ce week-end dans une zone, qui compte des dizaines de millions d'habitants. Il se situe pour l'heure à quelque 600 kilomètres des côtes du Zhejiang (est), une des provinces limitrophes de Shanghai. In-Fa ("feu d'artifice"), dont les vents peuvent atteindre plus de 150 km/h, est accompagné de pluies torrentielles, a mis en garde l'Agence météorologique chinoise. Plus à l'ouest, le Henan (prononcer : "Renane"), troisième province de Chine par la population avec près de 100 millions d'habitants, a été frappé par des précipitations record ces derniers jours, qui ont transformé les rues en torrents de boue. Zhengzhou, sa capitale, a été particulièrement meurtrie, au point qu'une rame de métro a été engloutie mardi, faisant 12 morts. Vendredi, le bilan des intempéries a été revu à la hausse alors que les secours déblaient toujours les zones sinistrées. Au moins 56 personnes ont péri, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle, évoquant également des disparus. Plus tôt, un bilan des autorités locales de Zhengzhou avait fait état de 51 victimes. Dans la métropole de 10 millions d'habitants, pompiers et secouristes s'activaient vendredi avec d'immenses pompes pour retirer les volumes d'eau accumulés dans les rues. Les intempéries ont entraîné l'évacuation de plus de 395.000 personnes et causé pour plus de 65,5 milliards de yuans (8,5 milliards d'euros) de dégâts, ont annoncé vendredi les autorités municipales. (Belga)

