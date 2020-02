Au moins cinq morts dans des inondations à Jakarta

Au moins cinq personnes ont perdu la vie à Jakarta et dans les environs de la capitale en raison des inondations qui ont frappé la région, ont indiqué les autorités mercredi.Les fortes pluies ont poussé près de 10.000 personnes hors de leurs maisons, selon l'agence de gestion des catastrophes nationales. Plus de 15.000 habitations ont été submergées à Karawang, dans le Java occidental. Au moins cinq personnes sont décédées, par noyade ou électrocution, à Jakarta et dans sa banlieue. L'eau s'était en grande partie retirée mercredi, mais les autorités ont prévenu que de fortes pluies pourraient encore s'abattre sur la région jusqu'au mois prochain. En janvier, les intempéries avaient fait 66 victimes mortelles dans la même zone. (Belga)