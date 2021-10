Au moins dix loups vivent dans le Limbourg

Au moins dix loups sont présents dans le Limbourg: six louveteaux, deux âgés de deux ans et deux adultes, ont indiqué mardi les bourgmestres des communes concernées, la ministre flamande de la Nature, Zuhal Demir, et l'Agence flamande Nature et Forêts. Le décompte a été effectué à l'aide de photographies.La population des communes où résident ces loups s'inquiète depuis que trois poneys et une jeune vache semblent avoir été dévorés par des loups à Oudsbergen. Des agriculteurs ont d'ailleurs mené dans cette commune une marche aux flambeaux contre la présence du canidé. Les autorités locales ont donc établi un plan, en 15 points, qui a été présenté mardi à la ministre Demir lors d'une réunion de concertation avec les bourgmestres. "Les gens ont peur parce que beaucoup d'infos incorrectes sont relayées. Une campagne de sensibilisation va être lancée afin de prévenir des attaques de loup. Nous souhaitons informer les gens sur la façon dont ils peuvent protéger leur bétail", a indiqué un représentant de l'Agence Nature et Forêts. Des subsides sont notamment prévus pour les détenteurs de cheptel afin de pouvoir mettre en place les protections nécessaires. (Belga)