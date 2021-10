Aubange: trois personnes accrochées par une voiture lors d'une fête

Trois personnes ont été blessées, dont l'une plus sérieusement sans que ses jours ne soient cependant en danger, après avoir été accrochées dans la nuit de vendredi à samedi par une voiture dans le contexte d'une fête privée à Aubange, a indiqué samedi le parquet du Luxembourg.Les faits ont eu lieu vers 3h du matin dans le cadre d'une fête sur fond d'alcool et de stupéfiants. En cours de soirée, un individu a repris le volant et accroché plusieurs personnes avec son véhicule. Le suspect est jeune et est toujours recherché. (Belga)

