Aucun mort du Covid en 48 heures en Afrique du Sud: une première depuis 2020

L'Afrique du Sud n'a enregistré aucun décès lié au Covid en 48 heures, une première depuis mai 2020 pour le pays officiellement le plus touché du continent, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays.L'Institut national des maladies transmissibles (NICD) a annoncé la nouvelle dans son recensement quotidien des cas, remontés de tout le pays, déclenchant un optimisme prudent. La dernière fois que le pays n'avait aucun mort du Covid-19 à déplorer remonte au 12 mai 2020. "On observe que les hôpitaux n'ont quasiment plus de cas Covid", affirme à l'AFP Shabir Madhi, spécialiste des vaccins à l'Université de Witwatersrand. "Nous savons que les morts déclarées sont sous-estimées par un facteur de trois, mais même dans ce cas, le taux est particulièrement bas", ajoute-t-il, affirmant que ces résultats sont liés à la vaccination et aux vagues précédentes de la pandémie. "Le coût en vies humaines a été lourd, mais cela a permis à une grande partie de la population de développer une protection contre les formes graves de la maladie", ajoute-t-il. Au moins 80% de la province densément peuplée de Gauteng, où est située Johannesburg, a déjà été infectée par le Covid, une proportion qui, selon lui, reflète à peu près celle prévalant dans le pays. Zimbabwe, Namibie, Angola, Mozambique et Eswatini n'ont signalé aucun décès lié au Covid sur les dernières 24 heures, même si ces pays voisins bénéficient d'un suivi santé moins développé. L'Afrique du Sud a perdu 100.000 personnes en raison du Covid et compte près de 3,6 millions de personnes infectées. (Belga)