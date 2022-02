Aucune clarté encore sur la nécessité d'une 4e dose pour l'ensemble de la population

Il n'y a encore aucune clarté quant à la possibilité ou la nécessité d'une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour l'ensemble de la population. Un avis a été demandé au Conseil supérieur de la santé (CSS) quant à la pertinence d'une quatrième dose pour les plus de 65 ans, mais pas pour le reste de la population, a indiqué mardi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (CD&V) au Parlement flamand.Les ministres de la Santé ont décidé ensemble le 24 janvier dernier de prévoir une quatrième dose pour les Belges de plus de 12 ans immunodéprimés. Quelque 300.000 personnes sont concernées. Il est à ce jour encore incertain si une quatrième dose sera administrée aux aînés également, et a fortiori au reste de la population, a ajouté le ministre. (Belga)

