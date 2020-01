Auschwitz: L'Allemagne responsable de la sécurité de tous sur son sol

La chancelière allemande Angela Merkel a assuré lundi à l'occasion des 75 ans de la libération d'Auschwitz qu'il était de la responsabilité de l'Allemagne que "tout le monde se sente en sécurité" sur son sol, appelant à combattre l'antisémitisme."Nous portons la responsabilité que tout le monde se sente en sécurité chez nous en Allemagne et en Europe", a lancé la dirigeante allemande avant un concert à Berlin donné à la mémoire des six millions de Juifs assassinés par les nazis. "Nous devons farouchement combattre l'intolérance et la haine, le racisme et l'antisémitisme", a-t-elle ajouté à un moment où l'Allemagne comme d'autres pays européens est confrontée à une recrudescence de l'antisémitisme notamment de l'extrême droite. "Nous devons tout particulièrement sensibiliser les jeunes générations", a-t-elle aussi martelé avant ce concert donné au Staatsoper et auquel elle assiste avec le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki. Plus de 200 survivants de l'Holocauste se sont réunis lundi sur le site de l'ancien camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau dans l'actuelle Pologne où périrent plus de 1,1 million de personnes, principalement des Juifs. La chancelière s'était rendue pour la première fois en décembre à Auschwitz. (Belga)