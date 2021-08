Australie: Après Sydney, Brisbane prolonge à son tour le confinement

L'Etat australien du Queensland a étendu lundi le confinement en place au sud du territoire, dont dans la ville de Brisbane, après avoir enregistré 13 nouveaux cas de transmission locale du Covid-19. Dans l'Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, la métropole de Sydney enregistrait encore plus de 200 contaminations lundi, bien que 5 millions de résidents y sont confinés depuis fin juin.Le confinement établi samedi au sud-est du Queensland restera en vigueur jusque dimanche prochain, ont annoncé les autorités sanitaires. Tous les cas sont liés à un même foyer, qui compte désormais 31 contaminations, dû à l'infection d'un étudiant de 17 ans. La ville de Brisbane et le littoral de la Gold Coast sont les régions concernées par des restrictions empêchant près de 3 millions de résidents de quitter leur domicile sauf pour raison impérieuse (travail essentiel, achat de vivres, soins de santé, exercices, vaccination). L'Etat frontalier du sud, la Nouvelles-Galles du Sud, est aussi partiellement en "lockdown". La ville de Sydney et sa périphérie, comptant plus de 5 millions d'habitants, est confinée depuis fin juin et des restrictions similaires sont prévues jusqu'au 28 août au moins. Lundi, les autorités sanitaires ont annoncé avoir dépisté 207 cas de coronavirus et déploré un décès, ce qui porte à 15 le nombre de morts attribués à cette vague épidémique dans la ville la plus peuplée de l'île-continent. La première ministre de l'Etat, Gladys Berejiklian, a annoncé lundi que les restrictions pourraient commencer à être assouplies une fois que le taux de vaccination de la population atteindrait 50%, bien que l'objectif soit de 80% En Nouvelle-Galles du Sud, comme à l'échelle nationale, le taux de vaccination est actuellement de 19%. Face au retour du Covid-19, sous la forme du variant Delta plus contagieux, l'Australie tente dorénavant de combler son retard de vaccination. La stricte politique de fermeture des frontières, qui a longtemps permis de contrôler la pandémie en Australie, s'avère désormais insuffisante. Un peu plus de 12 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 y ont été administrées, pour une population de 25 millions de personnes. Depuis le début de la pandémie, l'Australie a enregistré 34.000 cas de coronavirus et plus de 920 décès, en grande majorité dans l'Etat du Victoria lors d'une importante vague de contaminations à Melbourne en 2020 . (Belga)