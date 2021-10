Australie: le Premier ministre se rendra bien au sommet sur le climat

Le Premier ministre australien Scott Morrison a retiré vendredi sa menace de ne pas se rendre au sommet de la COP26 qui s'ouvrira le mois prochain à Glasgow, décrivant la réunion comme "un événement important"."J'ai confirmé ma participation au sommet de Glasgow, auquel je suis impatient d'assister", a déclaré Scott Morrison à la presse. Soumis à une pression croissante pour adopter des objectifs climatiques plus ambitieux, le leader conservateur avait laissé entendre qu'il ne se joindrait pas aux autres chefs de gouvernement en Écosse. Ses commentaires avaient suscité la colère des défenseurs du climat et perçus comme une rebuffade diplomatique directe à l'égard du Royaume-Uni, un proche allié et l'hôte du sommet. Dans une rare incursion en politique, le prince Charles de Grande-Bretagne avait exprimé sa surprise face à la réticence de Scott Morrison, déclarant que ce serait un "désastre" si les dirigeants ne prenaient pas de mesures fermes pour arrêter le changement climatique. Largement considérée comme un retardataire en matière de climat, l'Australie est le plus grand exportateur mondial de charbon, sur lequel repose une grande partie de sa production d'électricité, et n'a pas pris d'engagement ferme pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Par le passé, M. Morrison a promis de poursuivre l'exploitation minière et l'exportation de charbon tant qu'il y aura des acheteurs. Le sommet de Glasgow est la plus importante conférence sur le climat depuis l'Accord de Paris en 2015, qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, alors que l'ONU a averti que le monde s'acheminait vers une hausse "catastrophique" de 2,7°C. Le gouvernement Morrison a proposé d'atteindre la neutralité carbone "le plus rapidement possible", de préférence d'ici 2050, tout en refusant de rendre cet objectif contraignant. "Se présenter à la COP26 avec des mots et des promesses vides, tout en faisant du greenwashing sur le bilan climatique pathétique de l'Australie, n'est pas suffisant", a réagi David Ritter, le directeur général de Greenpeace Australie-Pacifique. "M. Morrison ne mérite pas des applaudissements pour s'être simplement engagé à se rendre à la conférence sur le climat la plus importante au monde", a-t-il ajouté. La position de l'Australie à Glasgow dépendra de la capacité de M. Morrison à obtenir le soutien des climato-sceptiques au sein de sa propre coalition au pouvoir. Plus d'un milliard de dollars de subventions ont été annoncés ces derniers jours pour des projets liés à l'hydrogène, pour tenter d'amadouer les représentant des circonscriptions productrices de charbon. Les élections étant attendues pour le mois de mai, M. Morrison doit également concilier la position de son parti sur le climat avec une majorité croissante d'Australiens qui réclament des mesures. (Belga)