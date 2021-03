Australie: premier déclin démographique depuis la Première Guerre mondiale

La population australienne a diminué pour la première fois depuis plus d'un siècle, en raison notamment de la fermeture des frontières qui a entraîné une diminution du nombre de migrants, selon des chiffres publiés jeudi.Le Bureau australien des statistiques a indiqué que la croissance démographique a été inférieure à 1% entre septembre 2019 et septembre 2020 et qu'elle a même diminué au dernier trimestre. "La dernière fois que nous avons constaté une baisse de la population, c'était en 1916, au cours de la Première Guerre mondiale", a déclaré le directeur de la démographie du bureau, Phil Browning. Depuis des siècles, l'Australie accueille des migrants, originaires d'Europe, d'Asie ou d'autres régions du monde venus travailler notamment dans les mines et l'agriculture, des secteurs vitaux pour son économie. Mais l'immense île-continent, qui compte seulement 25,7 millions d'habitants, s'est isolée l'an passé du reste de la planète en fermant ses frontières dès le début de la pandémie de coronavirus. Les personnes ne détenant pas la citoyenneté australienne ne pouvaient entrer dans le pays, sauf exception. L'Australie a réussi à lutter efficacement contre l'épidémie, notamment avec une intense campagne de dépistage et de traçage. Son économie devrait renouer avec son niveau d'avant pandémie d'ici à la mi-2021. Quelque 85.100 personnes ont migré au cours des douze mois précédant septembre 2020, soit un chiffre bien inférieur au nombre de touristes qui arrivent généralement chaque semaine en Australie. L'économie australienne s'est contractée de 1,1% en 2020 en raison de l'impact de la pandémie en dépit d'une forte reprise au deuxième semestre après la levée des restrictions une fois l'épidémie sous contrôle. Jeudi, le Bureau des statistiques a indiqué que le taux de chômage s'est élevé à 5,8% en février, ce qui témoigne d'une reprise de la croissance meilleure que prévu. Le nombre de personnes ayant un emploi est désormais supérieur à 13 millions, soit un niveau supérieur à celui observé au début de la pandémie en mars 2020. (Belga)

