Avant mercredi, pour profiter du soleil en terrasse, il faudra passer entre les gouttes

Le ciel restera changeant samedi après-midi, avant de devenir très nuageux en fin de journée. Pluies et averses seront possibles. Les maxima seront compris entre 13°C et 17°C et le vent sera de la partie, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée.Après une nuit encore plus froide et venteuse, le ciel belge se partagera entre éclaircies et périodes très nuageuses. Les maxima varieront de 14°C à 19°C. Lundi, les champs nuageux seront nombreux et porteurs d'averses. L'ouest du pays devrait connaître un après-midi plus sec tandis que l'Ardenne subira les averses. Le mercure ne dépassera pas les 18°C. Mardi aussi, la nébulosité sera souvent abondante et quelques averses sont encore attendues. La température restera sous les 20°C. Il devrait faire généralement sec mercredi, même si une averse ne peut être exclue à l'est du pays. Le mercure grimpera progressivement pour atteindre les 25°C pendant le week-end. (Belga)