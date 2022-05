Avant une potentielle séparation, Mertens et Naples finissent la saison sur une bonne note

Naples a ponctué sa saison par une victoire dimanche après-midi, pour la 38e et dernière journée de Serie A, en s'imposant sur le terrain de la Spezia, 0-3.Les Napolitains ont fait le travail en première mi-temps, grâce à des buts de Politano (4e), Zielinski (25e) et Demme (36e). Dries Mertens est entré au jeu en cours de deuxième période (68e), sans pour autant pouvoir ajouter son nom à la liste des buteurs. Ainsi, le Napoli termine la saison à la 3e place du championnat avec 79 points après avoir longtemps disputé la tête avec les deux clubs milanais qui joueront le titre dimanche soir. Dries Mertens, meilleur buteur de tous les temps du club, pourrait avoir joué son dernier match sous la vareuse napolitaine. Adopté par le peuple de Naples et surnommé 'Ciro', Mertens était pourtant arrivé sans feux d'artifice il y a 9 ans, en partance du PSV. Son contrat auprès des Partenopei arrive à son terme, et les négociations à propos de l'attaquant belge de 36 ans n'ont toujours pas abouti. La rencontre a été interrompue pendant une douzaine de minutes en raison de heurts entre supporters. Naples menait déjà 1-0 depuis la 4e minute, sur une frappe de Matteo Politano, quand les incidents ont débuté derrière un but entre supporters des deux équipes. Quelques supporters de Naples sont alors entrés sur le terrain, malgré l'intervention des joueurs des deux équipes pour faire baisser la tension, ce qui a contraint l'arbitre à interrompre la rencontre à la 11e minute. (Belga)