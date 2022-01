Avec 14 cas de Covid-19, Eupen "ne joue que sous contestation contre le Cercle"

Eupen jouera son match contre le Cercle Bruges, dimanche (16h00) "uniquement sous contestation en raison des multiples cas de Covid-19 au sein de l'effectif de l'équipe". Le club germanophone l'a indiqué dimanche dans un communiqué.Avec quatorze cas positifs dans son effectif, Eupen explique avoir demandé un report du match à deux reprises, vendredi et dans la nuit de samedi à dimanche. Deux demandes refusées par la Pro League. "Le refus a été motivé par le fait que parmi les quatorze joueurs actuellement infectés, il n'y a pas au moins sept joueurs qui ont joué plus de 30% du temps de jeu jusqu'à présent", détaille la KAS. Eupen souligne que "actuellement, seuls douze joueurs de l'effectif de la KAS Eupen remplissent la condition d'avoir disputé au moins 30% des minutes de jeu. De ces 12 joueurs, il faut déduire Abdul Manaf Nurudeen (Coupe d'Afrique), Isaac Nuhu et Jonathan Heris (tous deux blessés) ainsi que quatre joueurs actuellement infectés par la Corona. Il ne reste donc plus que cinq joueurs. Quatre de ces cinq joueurs ont été testés positifs au Covid-19 le 4 janvier. D'un point de vue médical, ils ne peuvent pas être considérés comme guéris et ne peuvent être utilisés qu'à risque. Pour cette raison, ces joueurs doivent être ajoutés aux quatre joueurs actuellement infectés, ce qui permettrait à la KAS Eupen de remplir la condition selon laquelle huit joueurs ayant au moins 30% de temps de jeu ne peuvent actuellement pas être alignés à cause du Covid-19. Du moins, pas si la santé et l'intégrité physique des joueurs sont la priorité absolue de la Pro League." Samedi, Malines, également touché par le Covid-19, ne s'était pas présenté à Louvain après le refus de la Pro League de reporter son match. (Belga)