Avec le détail des points - Delfine Persoon bat Mekhaled aux points s'adjuge le titre vacant WBC des super-plumes

Delfine Persoon a battu la Française Elhem Mekhaled aux points et remporté le titre vacant WBC Silver des super-plumes, samedi soir à Dubaï. Cette victoire, prononcée par les trois juges à l'issue des dix rounds (97-94, 97-93 et 96-94) pourrait permettre à la boxeuse belge, 37 ans, de combattre pour le titre WBC contre l'Américaine Alycia Baumgardner.Initialement prévu samedi dernier, le combat avait été reporté après le décès du président des Émirats arabes unis cheikh Khalifa ben Zayed Al-Nahyane. Le gouvernement avait décrété "un deuil officiel et les drapeaux mis en berne" pour une durée de 40 jours ainsi que trois jours de suspension de travail. Le lieu du combat a également été modifié. L'événement devait être organisé au sommet du Burj Al Arab, à 210 m de hauteur, mais a finalement eu lieu à la Coca-Cola Arena, qui peut accueillir 17.000 personnes. (Belga)