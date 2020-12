Avec un but et un assist de Kevin De Bruyne, Manchester City dispose de Fulham

Manchester City s'est imposé 2-0 face à Fulham pour le compte de la 11e journée de Premier League samedi. Auteur d'un but et d'un assist, Kevin De Bruyne a joué l'entièreté de la rencontre pour les Cityzens. Du côté de Fulham, Denis Odoi ne figurait pas sur la feuille de match.Après cinq minutes de jeu, De Bruyne s'illustrait déjà en délivrant un assist, le sixième cette saison, pour Raheem Sterling qui ouvrait le score. Le Diable Rouge plantait ensuite son deuxième but de la saison en Premier League en transformant un penalty provoqué par Sterling (26e). Après la pause, les joueurs de Pep Guardiola géraient leur avance pour décrocher leur cinquième victoire de la saison. Au classement, Manchester City, qui compte un match de retard, s'empare provisoirement de la quatrième place avec 18 points. Fulham reste lui 17e et premier non-relégable avec 7 unités. (Belga)