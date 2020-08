L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement aux orages sur tout le pays dès aujourd'hui/mercredi 14h00 jusque demain/jeudi matin à 8h00.Dans l'après-midi, des orages locaux se développeront d'abord ponctuellement sur les reliefs de l'est puis ils s'étendront progressivement vers le centre et le nord d'ici ce soir, selon l'IRM. Quelques cellules orageuses sont également possibles sur l'ouest, sous l'influence d'une ligne de convergence entre le vent de terre et la brise de mer attendue. Ce soir et cette nuit, le risque orageux devrait concerner l'ensemble des régions puisque de nouvelles cellules orageuses pourront nous parvenir depuis la France tout en se décalant vers le nord du pays. "Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 l/m2 en 1 heure de temps ainsi que, plus localement, de la grêle", conclut l'IRM. (Belga)