Avertissement jaune pour des averses accompagnées d'orage

L'IRM émet un avertissement jaune pour des averses par endroits accompagnées d'orage ce dimanche après-midi et ce soir.Dans l'après-midi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec des averses intenses et orageuses par endroits. Elles pourront aussi s'accompagner de quelques coups de vent ou de petits grêlons. Un avertissement jaune est émis pour toutes les provinces du pays entre environ midi et 22h00 au plus tard. Les cumuls de précipitation pourront atteindre par endroits 10 à 20 l/ m2 en une heure, selon l'IRM. . Les maxima, un peu frais pour la saison, oscilleront entre 16 et 21 degrés, sous un vent dans l'ensemble modéré d'ouest à nord-ouest. En soirée, quelques averses encore localement intenses et accompagnées d'orage sont toujours possibles. (Belga)

