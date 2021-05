Avion dérouté par le Bélarus - Le sommet de l'UE discutera de "possibles sanctions" contre le Bélarus

Les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept, réunis en sommet lundi et mardi à Bruxelles, discuteront de "possibles sanctions" de l'UE contre le Bélarus, qui a forcé un avion de ligne à atterrir à Minsk, a annoncé un porte-parole du Conseil européen.Le président du Conseil, Charles Michel, mettra à l'ordre du jour du sommet l'incident du Boeing de Ryanair dérouté dimanche et "les conséquences et de possibles sanctions seront discutées à cette occasion", a déclaré ce porte-parole sur Twitter dimanche soir. L'UE se préparait d'ores et déjà à renforcer ses sanctions préexistantes contre le régime bélarusse. (Belga)

